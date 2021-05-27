«27 мая около 03.00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку проникнуть на нашу территорию в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района».

Как сообщает Минобороны, в результате оперативных мер, шестеро армянских военнослужащих, осуществлявших минированиие путей снабжения Азербайджанской Армии, были окружены и взяты в плен.

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«Утром у границы наблюдалось сосредоточение нескольких единиц боевой техники, в том числе танков вооруженных сил Армении. В результате принятых мер их движение было пресечено.

В настоящее время оперативная обстановка на этом направлении находятся под контролем наших подразделений», — отмечается в сообщении.

Minval.az