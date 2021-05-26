Ереван продолжает тактику провокаций. Как передает Минобороны Азербайджана, с 24 по 26 мая Армения периодически открывала огонь по азербайджанским позициям в Кяльбаджарском и Гядабейском районах. Стреляли и в направлении азербайджанских постов в окрестностях города Шуша — а это уже зона действия миротворческих сил, где никаких армянских вооруженных структур быть не должно. Ответный огонь азербайджанские военные открывать не стали, потерь нет.

Можно, конечно, отмахнуться: у кого-то не выдержали нервы, после войны в Армении с ее «вооруженной самодеятельностью» на руках осталось предостаточного «гуляющего» оружия. Но на самом деле речь идет о намеренной «игре с огнем». Основной центр тяжести которой приходится уже не на Карабах, а на Зангезур. И где идут в ход и истерики, и фейки, и обвинения в адрес Азербайджана во «вторжении», «оккупации территории Армении» и т.д. Накануне ереванские «стратеги» попытались даже изобрести первую кровь и объявили, будто бы прицельным огнем с азербайджанской стороны убит армянский военнослужащий. В Баку четко и недвусмысленно заявили: никакого прицельного огня не было. Об этом заявили и Госпогранслужба, и МИД Азербайджана. Военные эксперты тут же напомнили: в армянской армии за последнее время имела место целая цепь трагических инцидентов. Только за последний месяц тут имели место два случая самоубийства: 14 мая в воинской части нашли повешенным Романа Багдасаряна 2002 года рождения, М. Ованнисян свел счеты с жизнью 24 мая, пустив себе пулю в голову. Военнослужащий-срочник Н.Мкртчян, служивший в Варение (Басаркечаре — Minval.az), «исчез», то есть, весьма вероятно, дезертировал, еще один «зинвор» стал жертвой несчастного случая — БТР скатился в пропасть, механик-водитель погиб. На таком фоне попыток записать на азербайджанцев гибель очередного «зинвора» в результате армейской халатности или «неуставных взаимоотношений» — это, будем реалистами, классика жанра. Причем такое происходит в Армении уже не первый год. Ереванские правозащитники прямо говорили о том, как армянские военные чины предлагали родителям солдат, ставших жертвами «внутриармейской» уголовщины, «не поднимать шума» и не требовать расследования, обещая взамен похоронить их сыновей как «героев войны с Азербайджаном». Военное руководство за это время сменилось, и не раз, но вот пиар-методы замазывания проблем остались прежними.

Только вот в Ереване не просто «затирают негатив» о собственной армии, «мощи» которой после карабахского разгрома хватает разве что на «войну» с собственными солдатами. Армения устраивает провокационные игры, явно стремясь сорвать процесс делимитации и демаркации границ. Расчет понятен. Во-первых, в Армении не хотят расставаться с азербайджанскими землями, «прихваченными» в сопредельных районах. Тем более что в результате под контролем Азербайджана окажутся важные дороги и стратегические высоты. А во-вторых, таким образом здесь рассчитывают продемонстрировать, будто бы конфликт еще не завершен, и даже втянуть в него Россию и ОДКБ. Которых теперь обвиняют в «предательстве своего союзника». А в качестве «гарнира» для этой игры с огнем и используются разнообразные фейки, от «духоподъемных», вроде фальшивого видео, где будто бы «доблестные армянские зинворы теснят азербайджанцев», и до алармистских воплей о мифическом «вторжении», «агрессии» и т.д. уже на уровне официальных лиц.

Пока что, впрочем, вся эта «дипломатическая истерика» не дала ожидаемых результатов. Армянские фейки поддержал, конечно, давно «замаринованный в ереванском бренди» Константин Затулин, а вот в ОДКБ Ереван отфутболили — пусть и с некоторой долей вежливости. Россия тоже не горит желанием воевать за армянские территориальные «хотелки». Тем более этого не станут делать Франция или, скажем, Нидерланды.

Но вот как поведет себя в этом случае Армения? Там «включат голову» и постараются все же использовать ускользающий шанс на мир? Или же продолжат «игру на обострение», рассчитывая довести напряженность до той черты, когда союзники, по расчетам Еревана, будут вынуждены вмешаться?

А вот тут Николу Пашиняну и членам его команды лучше вспомнить не такое уж давнее прошлое — спровоцированные Арменией бои на Товузском направлении в июле 2020 года. Те самые, при помощи которых Ереван рассчитывал втянуть в войну Россию и ОДКБ и которые сыграли роль «фор-шока» 44-дневной войны, то есть удара «Железного кулака» и разгрома Армении. И если в Ереване решили повторить этот опыт, то смеем заверить: азербайджанская армия находится в состоянии боевой готовности. Регулярно проводит учения. И держит порох сухим. Так что Армении лучше вовремя провести «работу над ошибками».

Нурани, обозреватель

Minval.az