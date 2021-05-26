Польша не пустила в свое воздушное пространство самолет белорусской государственной авиакомпании «Белавиа», который выполнял рейс из Минска в Барселону. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Польского агентства гражданской авиации.

«Самолет «Белавиа» действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией», — пояснил он.

Minval.az