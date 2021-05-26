Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Минск для обсуждения ситуации в республике. Об этом 26 мая сообщает БЕЛТА.

На встрече с парламентариями Лукашенко отметил, что 16 июня в Женеве состоится встреча Путина и Байдена, во время которой могут обсуждаться Украина и Беларусь. Лукашенко признался, что переживает за президента США, который «не владеет обстановкой», и посоветовал показать Байдену на карте, где находится Беларусь.

Он добавил, что лидеры двух стран могут встретиться в Минске. «Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу достойно обоих, обсудим все проблемы», — пообещал президент.

Лукашенко заверил, что готов выслушать «все гадости», которые пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напишет Байдену, а тот повторит белорусскому лидеру. «Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси — это смешно», — заключил политик.

Лукашенко также отметил, что Владимир Путин извинялся перед ним за обсуждение Белоруссии во время телефонного разговора с лидером США Джо Байденом.

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