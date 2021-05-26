Украина выслала со своей территории 10 иностранных криминальных авторитетов, попавших ранее под санкции, им запрещен въезд в страну говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте украинской Нацполиции.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ранее ввел санкции против 668 криминальных авторитетов 14 мая, в их число вошли как местные, так и иностранные. Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая ввел своим указом в действие решение СНБО о применении бессрочных санкций против криминальных авторитетов.

«Уже 27 криминальным авторитетам из санкционного списка СНБО аннулированы разрешительные документы на проживание в Украине. Десятерых принудительно вернули в страны их происхождения с запретом въезда на территорию государства. Среди них — уроженцы Армении и Грузии, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины», — говорится в сообщении.

Minval.az