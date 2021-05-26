Беларусь находится на пороге не холодной, а «ледяной» войны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

«Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению», — сказал Лукашенко, выступая в парламенте. «Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь», — добавил он.

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