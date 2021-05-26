Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом пишет БелТА.

«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство», — сказал президент.

По его словам, они уже преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали.

По словам Лукашенко, белорусские службы «вообще еще младенцы» по сравнению с этими опытными службами, однако, отметил он, республика сможет со всем справиться, если не расслабится. Он добавил, что на стороне Беларуси — правда и подавляющее большинство людей.

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