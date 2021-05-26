И.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом в среду сообщает пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и вопросы, представляющие взаимный интерес.

«Вечером 25 мая министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес», — сообщили в министерстве.

Minval.az