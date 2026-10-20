Президент США Дональд Трамп заявил, что Париж скоро может стать мусульманским городом, поскольку французские власти не закрыли границы.
По словам Трампа, он неоднократно обсуждал эту тему с президентом Франции Эммануэлем Макроном и предупреждал его о последствиях миграционной политики.
«Я говорил ему, ты совершаешь большую ошибку. Ты впускаешь людей со всего мира. Париж скоро станет мусульманским городом. Я говорил, что ему стоит закрыть границы. Мы их закрыли, а он нет», – заявил американский президент.
Трамп назвал ситуацию во Франции «очень печальной» и подчеркнул, что считает причиной происходящего именно иммиграцию.
«Дело в иммиграции, а не в школах и не в чем-либо другом. Именно иммиграция. Я говорил Макрону закрыть границы. Они разрушили Францию. Вернуть все обратно будет трудно. Надеюсь, Франция сможет восстановиться», – заявил американский лидер.