Президент США Дональд Трамп заявил, что Париж скоро может стать мусульманским городом, поскольку французские власти не закрыли границы.

По словам Трампа, он неоднократно обсуждал эту тему с президентом Франции Эммануэлем Макроном и предупреждал его о последствиях миграционной политики.

«Я говорил ему, ты совершаешь большую ошибку. Ты впускаешь людей со всего мира. Париж скоро станет мусульманским городом. Я говорил, что ему стоит закрыть границы. Мы их закрыли, а он нет», – заявил американский президент.

Трамп назвал ситуацию во Франции «очень печальной» и подчеркнул, что считает причиной происходящего именно иммиграцию.