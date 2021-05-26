Посольство Чехии в Москве уволило 71 российского гражданина в рамках сокращения дипмиссии на паритетных началах. Об этом 25 мая сообщила представитель МИД республики Эва Давидова, передает РИА Новости.

«Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте [российский] работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре», — сообщила Давидова, добавив, что до конца мая будет уволено еще восемь человек. Таким образом, общее число сокращенных работников достигнет 79 человек.

С соответствии с решением российской стороны работать на чешское посольство останутся 19 россиян.

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