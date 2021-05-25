Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google по двум протоколам на 4 миллиона рублей за неудаление противоправной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского райсуда.

«Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей», — сказали в суде.

Все три протокола составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы).

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