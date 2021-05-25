Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с существующими в мире рисками, в том числе у границ РФ, требуется постоянная и высокая боеготовность Вооруженных сил страны, сообщает ТАСС.

«Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности», — уточнил Владимир Путин.

По словам российского главы, в 2020 году, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, выполнены все плановые мероприятия в российской армии и на флоте.

«В прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме», — рассказал Владимир Путин на встрече с руководством министерства бороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

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