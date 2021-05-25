Раскрыт список стран, которые ограничили авиасообщение с Беларусью после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Соответствующий перечень публикует ТАСС.

Часть стран приостановили полеты в Беларусь и запретили летать к ним белорусским самолетам, в других государствах авиакомпаниям рекомендовали не заходить в воздушное пространство республики.

На данный момент авиасообщение ограничили Украина, Великобритания, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур (Singapore Airlines), Германия (Lufthansa), Нидерланды (KLM), Франция (Air France), Финляндия (Finnair), Австрия (Austrian Airlines), Польша (LOT), Испания (Iberia), Япония (All Nippon Airways), Эстония, Швеция.

Ранее Европейский союз решил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты своих стран и находиться в их воздушном пространстве. Саммит ЕС поручил Совету ЕС принять необходимые меры для этого.

Minval.az