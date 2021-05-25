Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект об увеличении численности вооруженных сил страны, а также об «основах национального сопротивления», сообщается во вторник на сайте украинского парламента.

Законопроекты «об основах национального сопротивления» и «о внесении изменения в статью 1 закона Украины «О численности вооруженных сил Украины» относительно увеличения численности вооруженных сил Украины в связи с принятием закона Украины «Об основах национального сопротивления» зарегистрированы на сайте Рады, но текстов документов еще нет.

Ранее власти Украины увеличили расходы на оборону и безопасность в размере 5,93% ВВП. Этот показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП.

Minval.az