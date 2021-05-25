В мае 1945 года Великобритания разработала план военной операции против СССР. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на документ из Национального архива.

Согласно досье (CAB 120/691), через несколько дней после взятия Берлина Красной армией Уинстон Черчилль поручил Объединенному штабу планирования спланировать операцию под кодовым названием «Немыслимое» (Operation «Unthinkable»). Предполагалось, что западные союзники в течение двух месяцев после капитуляции Германии должны вести масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление вглубь территорий, занятых СССР, пишет РИА Новости.

Основной целью операции было навязать Советскому Союзу «волю США и Британской империи», отмечает СМИ. Организовать наступление поручили бывшему командующему Королевской артиллерией и бригадному генералу Джеффри Томпсону, который хотел начать ее 1 июля 1945 года.

По данным издания, план военного вторжения предусматривал массированное наступление британских и американских дивизий на Берлин и за его пределы, чтобы отбросить Красную армию к рекам Одер и Нейсе. Решающее же столкновение собирались провести в сельской местности вокруг Шнайдемюля (ныне город Пила в Польше).

Согласно плану Черчилля, это должно было быть танковое столкновение, которое по масштабу превзошло бы Курскую битву. Всего в операции «Немыслимое» хотели задействовать более 8000 человек, в том числе американские, британские, канадские и польские подразделения.

Вместе с тем Томпсон считал, что для победы над советской армией потребуются дополнительные силы. Он предложил перевооружить вермахт и армию СС, таким образом добавив еще десять дивизий западным союзникам. Помимо этого, генерал выступал за ограничение экспорта каучука, алюминия, меди и взрывчатых веществ в СССР: это, по его мнению, ослабило бы страну.

В свою очередь, главный военный советник премьер-министра Великобритании генерал Гастингс Исмей пришел в ужас, когда услышал предложение задействовать в операции вермахт и СС, заявив, что «такая политика «абсолютно невозможна для демократических стран».

Он напомнил, что в течение нескольких лет правительство убеждало британскую общественность в том, какой удар приняли на себя русские и сколько страданий они понесли. По мнению Томпсона, нападение на СССР сразу после войны стало бы «катастрофой» для морального духа.

Его поддержал фельдмаршал Алан Брук, подчеркнув, что шансы добиться быстрой победы в планируемом наступлении против Советского Союза ничтожно малы.

В итоге несогласие нескольких британских военачальников поставило крест на операции «Немыслимое», о чем Черчилль часто сожалел, опасаясь начала третьей мировой. Он считал, что Красная армия станет непобедимой и начать наступление на Европу в любое время, добавили авторы материала.

По данным The Telegraph, план с операцией «Немыслимое» до сих пор лежит в серой папке под названием «Россия: угроза западной цивилизации» со штампом «совершенно секретно».

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