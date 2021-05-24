Сообщение о теракте не подтвердилось, сообщает Национальный аэропорт Минск. Борт авиакомпании Lufthansa Минск — Франкфурт готовится к вылету, объявлена посадка.

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Днем 24 мая в Национальном аэропорту Минска был задержан рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa, отправляющийся во Франкфурт. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, незадолго до вылета на его электронную почту поступило анонимное сообщение о намерении совершить теракт на этом рейсе.

Посадка на рейс, вылет которого планировался в 14:20, приостановлена.

«На данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться… Приносим извинения за задержку рейса по независящим от нас причинам. Надеемся на понимание того, что все предпринимаемые меры направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан», — заявили в аэропорту.

Minval.az