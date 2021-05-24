Гражданам Литвы настоятельно рекомендуется отказаться от любых поездок в Беларусь, а тем, кто сейчас там находится, покинуть страну. Об этом заявили в МИДе страны.

Рекомендации министерства связаны с инцидентом в аэропорту Минска 23 мая, когда там экстренно приземлился после ложного сообщения о минировании пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. По мнению литовских дипломатов, эта ситуация «создала угрозу безопасности и жизни граждан».

По факту посадки рейса Ryanair власти Литвы начали официальное расследование по двум статьям уголовного кодекса — о захвате самолета и незаконном удержании людей.

Minval.az