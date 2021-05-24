В России выявили 154 образца ранее не описанных штаммов коронавируса, заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Его слова приводит газета «Известия».

«Выявлено более тысячи образцов штаммов с известными мутациями, которые зарегистрированы в базах данных, а также выявлено более 150 образцов с наличием важных мутаций, в том числе которые и ранее не описаны», — заявил Акимкин.

О 154 мутациях говорилось на слайде презентации, которую Акимкин представлял на ежегодном всероссийском конгрессе «Инфекционные болезни в современном мире: текущие и будущие угрозы».

Акимкин отметил, что новые мутации будут изучаться.

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