В Кремле не в курсе, что на борту самолета Ryanair, летевшем из Афин в Литву и вынужденно севшего в Минске, могли находиться агенты российских спецслужб, и комментировать сам инцидент не будут. Об этом на брифинге 24 мая сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair. Существуют определенные международные авиационные правила, и именно международные авиационные власти здесь должны давать оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам, и я ничего в этой ситуации комментировать не могу», — сказал он.

На вопрос о причастности российских спецслужб и их агентов к инциденту, он ответил: «Это последнее, что я хотел бы комментировать».

«Мы не располагаем такой информацией — кто там находился, что… Здесь нет никаких комментариев», — продолжил пресс-секретарь.

Minval.az