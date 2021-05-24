Латвийская авиакомпания AirBaltic приняла решение не летать над Беларулью после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта компании Ryanair, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс. Об этом сообщил министр транспорта республики Талис Линкайтс.

В эфире Латвийского радио он назвал произошедшую ситуацию неординарной и подчеркнул, что она вызывает множество вопросов.

«Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран и уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полётах», — цитирует главу Минтранса ТАСС.

По его словам, со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации.

Minval.az