В России планируется ввести специальный режим «контролируемого пребывания» для мигрантов, которые не имеют права находиться в стране, но вынуждены оставаться из-за сложившихся обстоятельств. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Режим, который получит название «Контролируемое пребывание», планируется ввести в качестве одной из мер профилактического характера для повышения эффективности механизма обеспечения правопорядка в миграционной сфере, отметили в ведомстве.

Режим будет применяться к иностранцам, в отношении которых по той или иной причине приостановлено исполнение решений о высылке или ограничен выезд из страны. Также он может коснуться иностранцев с социально опасными инфекционными заболеваниями.

Для мигрантов, на которых он будет распространяться, в случае нарушений могут ввести административную ответственность. Эти меры позволят урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек, считают в МВД.

Minval.az