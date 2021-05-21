Мэр города Авентура штата Флорида Энид Вейсман подписала декларацию об объявлении 28 мая 2021 года Днем Республики Азербайджана.

Решение было принято по инициативе председателя Азербайджано-американской культурной ассоциации Тохфы Эминовой, пишет «Репорт».

Подчеркнув активное участие азербайджанцев, живущих в Америке, в общественной жизни Флориды, мэр Вейсман отметила их вклад в разнообразие, межкультурное взаимопонимание, обеспечение мира и благополучия. Мэр также затронула роль созданной 26 октября 2006 года Азербайджано-американской культурной ассоциации. В декларации также затрагиваются создание Азербайджанской Демократической Республики, а также отношения между США и Азербайджанской Республикой.

Э.Вейсман, объявляя 28 мая Днем Республики Азербайджана, призвала жителей города Авентура присоединиться к этому празднику и вместе отпраздновать достижения азербайджанского народа.

Мэр американского города Майами-Дейд штата Флорида Даниэлла Кава также подписала декларацию об объявлении 28 мая 2021 года в Майами-Дейд Днем Республики Азербайджана.

Minval.az