Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Казахстан стал менее гостеприимным, передает ТАСС.

21 мая под председательством президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева состоялось онлайн-заседание Высшего Евразийского экономического совета. Изначального встречу планировалось провести в казахстанской столице, но позже было решено организовать ее в режиме видеосвязи.

«Я так подумал, что Казахстан как-то раньше был более гостеприимным, в гости приглашал как председатель на какие- то совещания, а сейчас почему-то закрылись», — отметил Лукашенко в начале своего выступления.

Токаев поблагодарил белорусского лидера «за традиционно запоминающееся выступление» и пояснил, что Казахстан беспокоится о здоровье участников мероприятия.

«Я обращаюсь к коллегам с призывом не сомневаться в нашем гостеприимстве. Решение о проведении данной встречи онлайн было принято консенсусом», — сказал Токаев.

Он призвал не упрощать ситуацию, поскольку «пандемия по-прежнему наступает».

В Беларуси не вводили жестких карантинных ограничений в связи с коронавирусом. Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг пандемии психозом.

Minval.az