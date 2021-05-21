Агентство по международному развитию США (USAID) выделяет Грузии грант в размере 67 миллионов долларов для содействия устойчивому развитию страны. Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, позже помощь могут увеличить до 330 миллионов долларов.

Соответствующее соглашение было подписано министром финансов Грузии Лашей Хуцишвили и директором миссии USAID Питером Виблером. На церемонии присутствовал грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

«Сегодня мы подписываем очень важное соглашение о гранте с нашим стратегическим партнером, Соединенными Штатами Америки, для содействия устойчивому развитию Грузии, которое направлено на создание высокооплачиваемых и качественных возможностей трудоустройства, укрепление подотчетного управления и демократических достижений», — заявил Гарибашвили.

По его словам, в соответствии с соглашением USAID сначала выделит грант в размере около 67 миллионов долларов с возможностью его постепенного увеличения.

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