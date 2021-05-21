Глава МИД РФ Сергей Лавров перечислил качества, которыми должен обладать дипломат, и рассказал, какая профессия на самом деле является древнейшей, передает РИА Новости.

Отвечая в ходе просветительского марафона «Новое знание» на вопрос о качествах дипломата, Лавров сказал : «Теми же, что и любой другой человек профессии, которая современная, которая связана с осознанием международных процессов, с осознанием места своей страны в международных процессах».

Министр заметил, что «мир сейчас настолько глобализирован, что любая сфера человеческой деятельности, она трансгранична. Технологии, конечно же, и многое-многое другое». Лавров продолжил, что для дипломата необходимо обладать эрудицией и знать иностранные языки. Министр рассказал, что сейчас в МИД РФ принимают минимум с двумя иностранными языками.

«Именно дипломатия — это древнейшая профессия, а не что-то другое, потому что для всего остального, для любого контакта между людьми, надо договариваться», — также сказал он.

Продолжая перечислять качества дипломата, министр также указал, что нужно «слушать и слышать собеседника, уметь аргументировать свою точку зрения и не терять самообладания ни в каких ситуациях».

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