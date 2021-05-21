Исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на несовершеннолетних могут начаться в ближайшие несколько недель, когда будет получено разрешение Минздрава. Об этом глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в эфире телеканала «Россия 24», сообщает «Интерфакс».

«Надеюсь, в ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот вопрос для того, чтобы в ближайшие недели приступить к этому исследованию», — сказал ученый, отметив, что «сама жизнь заставляет задумываться над этим», чтобы защитить детей.

Гинцбург понадеялся, что прививка будет защищать детей не только от известных штаммов коронавируса, но и от будущих его мутаций.

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