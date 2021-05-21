Глава МИД Канады Марк Гарно и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили в Рейкьявике ситуацию в Арктике, Венесуэле и Нагорном Карабахе. Об этом в четверг говорится в заявлении канадского МИД по итогам завершившейся министерской встречи Арктического совета (АС), передает ТАСС.

«Министр Гарно подтвердил, что Канада твердо поддерживает работу Арктического совета и продолжит сотрудничать со всеми арктическими государствами и постоянными участниками [АС] из числа коренных народов ради продвижения устойчивого экономического, социального и культурного развития, а также ради инициатив по охране окружающей среды <…> в арктическом регионе», — указали в ведомстве.

По информации канадского МИД, Гарно и Лавров также обсудили ситуацию в Венесуэле и Нагорном Карабахе. «Гарно вновь повторил, что Канада призывает Армению и Азербайджан снизить напряженность», — говорится в заявлении.

Кроме того, Гарно высказал Лаврову известную позицию Оттавы по Крыму, выразил озабоченность в связи с недавними перемещениями российских войск вдоль украинской границы, а также призвал Москву освободить осужденного Алексея Навального.

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