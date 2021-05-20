Азербайджан готов работать над мирным договором с Арменией, а также согласованием границ, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе дискуссий в видеоформате на тему «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества».

«Я неоднократно говорил, что мы готовы работать над мирным договором с Арменией, чтобы полностью завершить военную часть взаимоотношений и минимизировать будущие риски. Также я неоднократно обращался с предложением о делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Но руководство Армении отказывается от этих предложений», — отметил президент.

По словам главы государства, Азербайджан готов к сотрудничеству с Арменией и нормализации отношений..

«Мы готовы к сотрудничеству с Арменией, несмотря на все причиненные разрушения, 30-летнюю оккупацию наших территорий. Но нам нужно взаимное сотрудничество, так как мы соседи и мы должны научиться жить бок о бок», — заметил президень.

Minval.az