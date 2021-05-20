Трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху открыли новые возможности для развития региона в интересах всех государств Южного Кавказа. Такое мнение высказал в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Глава российского кабмина отметил, что совместные заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху «открыли возможности для более комплексного развития региона».

«Я убежден, что разблокирование экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает <…> интересам всех государств Южного Кавказа», — цитирует Мишустина ТАСС.

Премьер подчеркнул, что Россия дорожит многолетними партнерскими отношениями с Азербайджаном и считает необходимым выводить их на новый уровень.

«Мы дорожим нашими многолетними партнерскими отношениями с дружественным Азербайджаном, — указал он. — Считаем важным вывести их на более высокий уровень, наполнить новым содержанием».

Мишустин обратил внимание на то, что это первый официальный визит его коллеги в Россию на посту премьера. «Я убежден, что наши предстоящие разговоры буду конструктивными, детальными, придадут новый импульс нашему сотрудничеству», — добавил он.

Председатель правительства РФ попросил своего визави передать теплый привет и наилучшие пожелания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву от главы российского государства Владимира Путина и от него лично.

Minval.az