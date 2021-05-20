Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и находящийся с официальным визитом в нашей стране министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин посетили несколько воинских частей.

Министры ознакомились с военной инфраструктурой, административными, служебными помещениями и сооружениями, а также казармой, столовой и военной техникой.

Затем была посещена воинская часть, где расположены оперативно-тактические ракетные комплексы «Полонез».

Министрам обороны было доложено о службе войск, боеготовности воинской части и выполнении поставленных задач. В ходе посещения министры были проинформированы о качественно высоких социально-бытовых условиях для личного состава воинской части, а также ознакомились с созданной здесь военной инфраструктурой. Затем были осмотрены здание штаба, казарма и столовая.

В заключение министры обороны посетили парк хранения оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез», склад хранения боевых ракет и центр технического обслуживания.

Minval.az