Глава МИД Армении Ара Айвазян отсутствует на заседании правительства страны. И.о премьер-министра Никол Пашинян объяснил его отсутствие «загруженностью» дипломатической работой, которую ведет ведомство в связи с ситуацией в Зангезуре.

Отсутствие Айвазяна странно на фоне заявления экс-посла Армении в Ватикане Микаэла Минасяна, который заявил о скором подписании нового заявления с Баку. Он отмечал, что Айвазян отказался подписываться под этим документом.

Накануне зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян заявил, что Пашинян согласился на новые принципы демаркации и территориальные уступки. В подтверждение он выложил трехсторонний документ, который, как утверждает экс-посол, сейчас находится на этапе согласования. При этом Минасян утверждал, что у документа есть и засекреченная часть.

Minval.az