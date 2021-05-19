В белорусских Барановичах военный самолет на взлете врезался в частный дом, погиб летчик, передает РИА Новости со ссылкой на местную газету «Наш край».

«Трагический случай произошел днем 19 мая… Самолет взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон. На взлете он врезался в частный дом на улице Розы Люксембург», — говорится в сообщении на сайте издания.

При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли», — рассказали в пресс-службе.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб лейтенант Никита Куканенко.

Других жертв и разрушений нет. Последствия крушения ликвидировали силы МЧС.

К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра обороны Беларуси по вооружению.

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