Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия готова стать площадкой для переговоров между Израилем и Палестиной. Об этом пишет газета «Известия».

«В последние несколько лет мы последовательно выступали за проведение такого саммита, и наша позиция не изменилась. Мы будем очень рады видеть в Москве и палестинцев, и израильтян. У нас и с теми, и с другими достаточно хорошие отношения», — сообщил он.

Полянский добавил, что Россия сделает «все возможное», чтобы «такие переговоры прошли удачно».

«Мы не выступаем однозначно с осуждением тех или других, потому что и к тем, и к другим есть вопросы. Урегулирование не будет эффективным, если однозначно встать на сторону того или иного игрока и не пытаться найти какой-то компромисс», — сказал он.

Minval.az