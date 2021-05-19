Россия в рамках ОДКБ предложила оказать содействие Баку и Еревану по урегулированию ситуации на границе. Россия также выступает за создание армяно-азербайджанской комиссии по демаркации границ, готова стать в ней посредником, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Как сообщил Лавров, главы МИД ОДКБ накануне обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области (Зангезур).

«Хочу также сказать, что мы вчера уже в неформальном режиме начали работу министров иностранных дел ОДКБ», — сказал Лавров на пресс-конференции с таджикистанским коллегой в среду в Душанбе.

«И в ходе встречи, которая вчера была организована вечером, мы рассмотрели просьбу наших армянских коллег. В соответствии с этой просьбой мы обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку», — сказал Лавров.

«По предварительной договоренности со сторонами, РФ предложила оказать содействие вначале для делимитации и демаркации границы, выступив с инициативой о создании для этой цели совместной армяно-азербайджанской комиссии, в которой Россия могла бы принять участие в качестве консультанта, если хотите, посредника», — сказал министр.

Лавров отметил, что РФ в рамках этих контактов также проинформировала другие страны об усилиях, которые Москва предпринимает для урегулирования инцидента на армяно-азербайджанской границе.

Minval.az