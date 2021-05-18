Штурмовики советского производства ВВС Польши примут участие в учениях НАТО под Таллином. Об этом сообщает Sputnik Meedia.

В частности, будут использованы Су-22М4К, которые представляют собой модификацию советского истребителя-бомбардировщика Су-17, разработанного в начале 1960-х годов.

В учениях учувствуют военные девятого разведывательного полка ВС Польши, расположенного в городе Лидзбарк рядом с Калининградской областью.

По информации СМИ, военные маневры под названием «Весенний шторм 21» пройдут в городе Эмари.

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