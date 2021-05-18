Деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружением вызывает озабоченность, вновь поднимает голову терроризм, заявил президент России Владимир Путин.

«Озабоченность вызывает деградация система стратегической стабильности и контроля над вооружением. Вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью. Высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность», — сказал Путин во вторник, выступая перед послами иностранных государств.

Застарелые региональные конфликты обостряются в Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке, Россия с тревогой следит за развитием ситуации, добавил президент РФ Владимир Путин.

«Обостряются застарелые региональные конфликты в Афганистане, Ливии. Буквально в последние дни. Россия об этом хорошо знает и с тревогой следит за развитием ситуации. Мы стали свидетелем резкой эскалации на Ближнем Востоке», — сказал он, выступая перед иностранными послами.

Minval.az