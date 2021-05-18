Президент России Владимир Путин призвал Израиль и Палестину прекратить возникший между ними вооруженный конфликт. Об этом глава государства сказал во время вручения верительных грамот послам иностранных государств во вторник, 18 мая, передает РИА Новости.

Глава государства обратил внимание на то, что вспышка конфронтации между двумя странами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей.

«Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующей резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и общепризнанных принципов международного права», — подчеркнул Путин.

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