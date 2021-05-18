Вечером 17 мая 2021 года советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе телефонного разговора стороны выразили удовлетворение двусторонними отношениями. Была отмечена важность этих отношений с точки зрения обеспечения мира и безопасности как для стран, так и для региона.

Джейк Салливан выразил обеспокоенность по поводу недавней напряженности на азербайджано-армянской границе и подчеркнул важность урегулирования таких разногласий мирным путем. Он также подчеркнул необходимость конструктивного обсуждения сторонами вопроса о демаркации международной границы. Джейк Салливан выразил приверженность США достижению мира в регионе.

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан привержен обеспечению мира и стабильности в регионе. Президент Азербайджана положительно оценил постконфликтную ситуацию в регионе и отметил, что спустя 6 месяцев после окончания конфликта ситуация в регионе, в том числе на азербайджано-армянской границе, остается стабильной.

Президент Ильхам Алиев согласился с советником президента США по национальной безопасности о необходимости начала переговоров о делимитации международной границы между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул важность этого процесса в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Президент Ильхам Алиев отметил, что неадекватная реакция Армении на пограничную напряженность и попытки интернационализировать этот вопрос могут привести к усилению напряженности в регионе, и подчеркнул важность разрешения всех споров мирным путем и в рамках переговорного процесса.

Minval.az