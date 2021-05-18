Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и и.о. премьера Армении Николом Пашиняном выразил озабоченность ситуацией на армянско-азербайджанской границе.

«Советник по нацбезопасности Джейк Салливан сегодня провёл по отдельности переговоры с премьером Армении Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым…Салливан выразил обеспокоенность напряженностью между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, Салливан «подчеркнул необходимость того, чтобы обе страны провели официальные переговоры по демаркации границ».

Кроме того, как отмечается в сообщении, Салливан «сообщил о стремлении США работать над достижением примирения в регионе, используя для этого двусторонние контакты, в также — статус сопредседателя Минской группы ОБСЕ».

Minval.az