Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который разрешает органам внутренних дел применять боевую и специальную технику для пресечения массовых беспорядков, сообщает Tut.by.

Кроме того, силовики смогут запрещать видео и фотосъемку и проводить личный досмотр и досмотр транспорта при задержании. Сотрудники правоохранительных органов не будут нести ответственность за вред, причиненный в результате применения физической силы, спецсредств, техники или оружия, если это применение осуществлялось в соответствии с требованиями закона.

Minval.az