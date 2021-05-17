Генеральное консульство США в Екатеринбурге прекратило свою работу, а генконсул Эми Сторроу уехала из России. Дипломат в Facebook написала «прощальное обращение», в котором выразила надежду, что скоро работа возобновится.

«Генеральное консульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет объединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и программы обмена», — говорится в сообщении Сторроу.

По ее мнению, у граждан СЩА и России много общего. Дипломат пообещала рассказать «американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии… и угостить их пельменями».

Сторроу также выразила надежду на скорое восстановление работы американского генконсульства в Екатеринбурге в полном объеме.

Minval.az