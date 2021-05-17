Россия предложила Азербайджану и Армении содействие в вопросах делимитации и демаркации границы. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Что касается ситуации на азербайджано-армянской границы, то азербайджанская сторона после того, как этот инцидент произошел, делала заявления, объясняя произошедшее недоразумением и, самое главное, отсутствием границы, которая была бы делимитирована и демаркирована. Там никто никогда этим не занимался. Мы предложили сторонам, чтобы они приступили к такой работе. Мы готовы оказывать им в этом содействие: в предоставлении и картографического материала, и консультационных услуг», — сказал он (цитата по ТАСС).

«Ни одного выстрела не было, никаких стычек там не происходило. Сели, спокойно стали договариваться о том, как эту ситуацию разрядить. Попросили нас о содействии, наши военные такое содействие оказали, договоренность достигнута. Я не вижу никаких причин для того, чтобы нагнетать эмоции в этом не рутинном, но спокойно урегулируемом вопросе», – добавил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в беседе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что считает обращение Еревана к ОДКБ необоснованным и ни чем иным «как попыткой интернационализировать этот вопрос».

По его словам, между Азербайджаном и Арменией ведется процесс уточнения границы, пограничных столкновений не произошло, ситуация стабильная.

Minval.az