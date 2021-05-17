В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы» процесс вакцинации продолжается по всей стране.

Как сообщили в Минздраве, с 18 мая граждане могут привиться от коронавируса вакциной российского производства «Спутник V». Использование этой вакцины начнется в Бакинском оздоровительном центре, расположенном по адресу проспект Азадлыг 112.

Каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста и не имеющий противопоказаний, может быть вакцинирован.

Отметим, вакцина «Спутник V» уже признана 65 странами мира.

Minval.az