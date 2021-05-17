Президент Украины Владимир Зеленский устроит большую пресс-конференцию, во время которой планирует отчитаться об итогах двух лет пребывания на своем посту, сообщает УНИАН со ссылкой на офис президента.

По предварительным данным, мероприятие должно состояться 20 мая. Детали в пресс-службе Зеленского пообещали сообщить позже.

Предыдущая большая пресс-конференция украинского лидера состоялась 20 мая 2020 года — ровно через год после инаугурации.

В конце апреля Зеленскому объявили бойкот СМИ одного из регионов — Херсонской области. Украинский лидер приехал туда с рабочим визитом, но местных журналистов на мероприятия с его участием не пустили. В областной администрации заявили, что «не было такой команды». В ответ в ряде СМИ новости о визите Зеленского проиллюстрировали зелеными квадратами вместо фотографий.

Minval.az