Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун призвал власти страны готовиться к мести президента России Владимира Путина за уголовное дело против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого обвиняют в государственной измене. Об этом пишет «Страна.ua».

По его словам, реакция на преследование украинского политика не наступит немедленно, однако в том, что Москва ответит, сомневаться не стоит. «Путин сразу ничего не скажет, ничего не сделает. Путин разведчик — он умеет ждать и терпеть. Поверьте, его этому учили в специальных вузах», — сказал Пискун.

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Он добавил, что действующее руководство республики, вероятно, проигнорирует его предупреждение, несмотря на наличие у России «20-миллионной армии». «Хотя я бы поручил Институту стратегических исследований изучить ситуацию, как мы можем противодействовать в этом случае мести со стороны Путина», — отметил юрист.

Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку 11 мая. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.

13 мая Медведчука поместили под домашний арест.

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