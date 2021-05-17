В Эстонии начались крупнейшие с начала года военные учения «Весенний шторм» при участии дислоцированного в стране иностранного контингента НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного штаба Вооруженных сил республики.

По данным штаба, маневры пройдут в сокращенном масштабе и с более строгими ограничениями, нежели ранее, из-за пандемии коронавируса. «Прошлогодний «Весенний шторм» показал, что можно достичь задач по подготовке личного состава и в меньшем составе», — цитирует пресс-служба слова одного из организаторов учений подполковника Эркки Рооснурма.

Всего, как говорится в сообщении, число участников тренировки не превысит семи тысяч человек, включая военнослужащих из США, Польши, Великобритании, Франции и других стран. «Цель «Весеннего штурма» — завершить обучение призывников и направить в резерв как можно более хорошо подготовленных военнослужащих», — пояснили в штабе.

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