14 мая в онлайн-формате начала работу весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО.

Как говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, в заседании приняли участие депутаты Малахат Ибрагимгызы, Сиявуш Новрузов, Кямран Байрамов и Эльшан Мусаев во главе с руководителем делегации Милли Меджлиса, председателем комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфетом Аскеровым.

В рамках сессии на заседаниях комитетов ПА НАТО по обороне и безопасности, гражданскому измерению безопасности, экономической безопасности, науке и технике обсуждались такие темы, как «Международный контроль над вооружениями», «Предотвращение геополитических и идеологических вторжений России», «Обзор обороны Китая: существующие влияния для НАТО».

Весенняя сессия ПА НАТО продолжит работу 17 мая пленарным заседанием.

Minval.az