

Мирные договоренности по Карабаху проходят, возможно, самую серьезную с 10 ноября «проверку на прочность». Еще недавно экспертное сообщество обсуждало итоги визита в регион главы МИД РФ Сергея Лаврова. Но не успел растаять в воздухе инверсионный след мидовского «спецборта», как напряженность на государственной границе Азербайджана и Армении вновь взлетела до весьма опасного уровня — в качестве повода ереванская верхушка использовала выход азербайджанских пограничников к озеру Гарагель. Ранее провести здесь демаркацию не позволяли погодные условия.

В ответ в Армении начинается форменная истерика с воплями «Азербайджан вторгся на суверенную территорию Армении», обращениями во все мыслимые и немыслимые инстанции и т.д. Никол Пашинян звонит президенту России — как указывается, «Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года, прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня». В свою очередь, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил ситуацию со своим таджикским коллегой Насрулло Махмудзодой —Таджикистан сегодня председательствует в ОДКБ. И, судя по пресс-релизу, «обрабатывал» своего собеседника весьма и весьма старательно. Григорян, как явствует из пресс-релиза, особо отметил, что сложившаяся ситуация сама по себе «для ОДКБ беспрецедентна, и в этом плане является своеобразным испытанием и вопросом имиджа в качестве международной структуры по безопасности». И вообще, «Армения воспринимает ситуацию как посягательство на свой суверенитет и территориальную целостность и ожидает адекватной реакции в рамках союзнических обязательств государств-членов ОДКБ». Но вот Насрулло Махмудзода ограничился тем, что отметил важность мирного урегулирования и выразил готовность содействовать мирному и скорому решению в рамках ОДКБ. То есть никакого однозначного обещания военной поддержки Ереван не получил — по крайней мере пока.

Но что за кадром? Почему появление азербайджанских пограничников у озера Гарагель вызвало в Армении столь неадекватную реакцию? И что вообще происходит?

А теперь внимательно. В самом деле, процесс уточнения границ в Зангезуре — дело для Еревана весьма болезненное. Границы союзных республик во времена СССР вообще не обозначались на местности, в Армении притязания на земли соседних стран не считали и не считают чем-то предосудительным, и можно догадаться, какое количество территорий было, пардон, «приармянено» за то время, пока с одной стороны была Армения, а с другой —оккупированные ею азербайджанские земли. Сегодня границы уточняются по армейским картам 1975 года, Азербайджану отходят дороги, поля, стратегические высоты…

А в Армении не просто «истерят» и пытаются разыграть зангезурскую карту на внутриполитической арене на фоне приближающихся выборов. Здесь планомерно повышают градус провокаций. Сначала здесь персоны вроде омбудсмена Армана Татояна выступали с алармистскими воплями: какой ужас, какой кошмар, Азербайджан контролирует дороги и стратегические высоты, жители наших сел видят их флаги, нервничают и плохо спят по ночам! Затем — попытки «толкаться» с азербайджанскими пограничниками. Потом — стрельба на границе, устроенная, по официальной версии, пьяными «зинворами». И вот теперь все выводится на новый уровень.

В военной сфере давно существует такой тактический прием —«разведка боем». Армения же, у которой после разгрома в 44-дневной войне армии по сути не осталось, применяет новый прием — «разведку воем». Армения называет выход азербайджанских пограничников на линию границы «вооруженным вторжением», вопит во всю мощь голосовых связок и ждет, кто прибежит ее успокаивать и, пардон, «вытирать нос». И самое главное, открыто шантажирует Россию и ОДКБ.

Намеренно оставим в стороне гадания, договорились ли до чего-то Армения и Россия во время визита Лаврова или как раз наоборот, Сергей Викторович ереванскую «тусовку» сильно разочаровал. Но сегодня армянские политтехнологи посылают России прямо-таки кричащие «месседжи»: это «испытание» и «вопрос имиджа» для ОДКБ, придите и спасите нас, верните нам озеро и высоты, еще лучше —вместе с ранее оккупированным, а ныне освобожденным Карабахом, и совсем хорошо, если поможете захватить Гянджу и Шемаху. А если нет — то мы можем и сменить ориентацию. Вот, смотрите, как за нас обеспокоен мсье Макрон, который умудрился разместить в соцсетях пост на армянском языке с призывом к Азербайджану «вывести войска с территории Армении». Но при этом в Ереване — любопытная деталь! — всячески избегают разговора по существу. Прекрасно понимая, какие карты есть на руках у Азербайджана — и в прямом, и в переносном смысле.

Только вот, похоже, не учли одного обстоятельства. Срыв процесса демаркации в Зангезуре подведет черту и под мирным процессом на основе трехстороннего заявления от 10 ноября. И вот в этом случае больно будет прежде всего самому Еревану — просто потому, что, как показала 44-дневная война, желающие в прямом смысле слова воевать за армянские территориальные аппетиты не расталкивают друг друга локтями.

А значит, с огнем на границе лучше не играть.

Нурани, обозреватель

Minval.az