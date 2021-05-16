В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 учебный год 17 мая в Нахчыванском гарнизоне пройдут командно-штабные учения с привлечением соединений и частей различных видов войск.

В ходе учений, которые продлятся до 20 мая, соединения и части будут выведены в районы назначения, соответствующие учебно-боевым задачам.

Вооруженные силы Азербайджана приступили в воскресенье к учениям с привлечением видов войск. В учениях под руководством министра обороны будет задействовано до 15 тыс. личного состава военнослужащих, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

Minval.az