15 мая на территории службы пограничного отряда «Гёйтепе» пограничных войск ГПС в районе погранзаставы близ села Гендере Ярдымлинского района трое неизвестных лиц во время незаконного пересечения государственной границы Азербайджанской Республики в обход контрольно-пропускных пунктов, не подчинились законным требованиям пограничников, открыли по ним огонь из огнестрельного оружия, в результате чего погибли исполняющие служебные обязанности старший лейтенант Самир Эйвазов и младший лейтенант Фарид Алимов.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, был задержан нарушитель границы, гражданин Ирана Берги Гасанали Новруз оглу.

По факту в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям УК АР 120.2.1 (Умышленное убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией); 206.3.2 (Контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору); 234.4.1 и 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров); 318.1 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты 3840 граммов марихуаны и 95 граммов метамфетамина, ввезенными нарушителями границы на территорию страны, 17715 таблеток прегабалина с сильнодействующим веществом, гильзы от огнестрельного оружия и другие вещественные доказательства.

В ходе следствия Берги Гасанали Новруз оглу был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Minval.az